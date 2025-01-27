Ида Галич улетела из России и спровоцировала слухи о второй беременности

Блогер Ида Галич улетела из России ради посещения светского мероприятия в Париже и спровоцировала слухи о второй беременности.

Для модного показа, организованного брендом Schiaparelli, Галич выбрала полупрозрачное черное платье в пол. Образ она дополнила туфлями в тон на высокой шпильке.

Благодаря необычному крою платья, живот Иды был спрятан за шифоновой драпировкой. Однако вопросы у поклонников артистки вызвал ее неожиданный жест во время фотосессии.

Ида стояла перед фотографом и гладила свой живот, как это часто делают беременные женщины.

При этом блогер не спешит комментировать появившиеся в Сети слухи. Она не подтвердила и не опровергла возможное пополнение в семействе.

Ранее Ида Галич сообщила, что выходит замуж во второй раз. Об отношениях блогерши и Олега Ледвича стало известно в конце 2023 года. Тогда пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях, но роман не раскрывала. Лишь спустя почти год Ида дала большое интервью вместе с бизнесменом, в котором они впервые рассказали о любви друг к другу.

Напомним, 11 мая 2018 года Галич вышла замуж за Алана Басиева, а в 2020 году у пары родился сын, которого назвали Леон. В середине декабря 2020 года супруги рассталась.