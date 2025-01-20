Певица Рита Дакота заявила, что в ближайшем времени не будет выступать в России. Рита сообщила об этом в соцсети.

В январе 2025 года стало известно, что концерты Риты не пользуются спросом за рубежом. Так, певица не смогла собрать полный зал на Пхукете. Несмотря на трудности, Дакота отказывается выступать в России, где когда-то построила карьеру.

Как выяснилось, сейчас она работает над английским альбомом и снимает клипы на международные хиты.

«Выступления в России будут, но не в ближайшее время, потому что у нас сейчас фокус на мир. Моя цель на 2025 — сделать несколько выступлений в Азии с новой программой», — высказалась знаменитость.

Ранее певица Рита Дакота рассказала о болезни барабанщика за пару дней до шоу на Бали. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Сергей Лазарев поднял гонорар за выступление на корпоративе до 8,5 млн рублей.