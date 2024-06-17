Уехавшая из России Елена Исинбаева погасила долги перед ФНС

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева погасила свой полумиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, спортсменка погасила задолженность, чтобы избежать блокировки своих российских счетов. Задолженность, о которой сообщалось месяцем ранее, составляла 465 488 рублей. В эту же сумму входил штраф от волгоградской налоговой.

Уточняется, что сама Исинбаева в настоящий момент находится за пределами России.

Ранее мы писали, что налоговая служба заморозила счета блогера Гусейна Гасанова из-за долга в размере 144,8 млн рублей.

Также сообщалось, что звезда «Слова пацана» Никита Кологривый оплатил долги на сумму 1,4 млн рублей перед налоговой.