Актер Никита Кологривый оплатил долги на сумму 1,4 млн рублей перед налоговой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У звезды сериала «Слово пацана» недавно накопился приличный долг перед ФНС — 1,4 миллиона рублей. Дошло даже до того, что налоговая грозила блокировкой счетов актера и запретом на выезд за рубеж.

Артист признавался, что не умеет распоряжаться деньгами, поэтому никаких сбережений у него нет. В итоге Кологривому пришлось гасить долг частями — в мае он внес половину суммы, а перед Днем России заплатил оставшуюся часть. В итоге сейчас Кологривый ничего не должен ФНС.

Напомним, актеру Никите Кологривому 29 лет. На его счету десятки ролей в театре и кино. Одними из самых известных работ Кологривого стали роли Емели в фильме «По щучьему велению» и Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее мы писали о том, что Кологривый может сыграть молодого Жириновского.