Налоговая заблокировала счета Гусейна Гасанова из-за долга в размере 144,8 млн рублей

Налоговая служба заблокировала счета популярного блогера Гусейна Гасанова сразу в 4 банках из-за задолженности в размере 144,8 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

В мае стало известно, что Гусейн Гасанов задолжал налоговой больше 153 млн рублей. Тогда блогер начал погашать долги и выплатил около 10 млн. После этого в социальных сетях мужчина похвастался дорогим подарком от поклонницы в виде нового автомобиля.

Чтобы взыскать с Гасанова полную сумму, налоговая инспекция подала на него в суд, а с 13 июня заморозила все его счета в 4 банках.

Интересно, что совсем недавно Гусейн Гасанов попал в очередной крупный скандал. Блогер подарил девушке 10 тысяч роз. Цветы привезли в кузове самосвала.

Сначала мужчина передал возлюбленной одну розу, а потом грузовик вывалил из кузова все остальные цветы, из-за чего у дома образовалась настоящая свалка. Поклонники не поняли такого поступка блогера и осудили его.

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