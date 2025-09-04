Уехавшая из РФ Светлана Лобода решила напомнить о себе провокационным нарядом

Уехавшая в Латвию в 2022 году певица Светлана Лобода потеряла былую популярность и пытается любыми способами привлечь к себе внимание. 42-летняя исполнительница хита «К черту любовь» появилась на публике в провокационном наряде.

В личном блоге Светлана опубликовала снимок, сделанный в гримерке. На кадре она запечатлена в черном блестящем боди с глубоким декольте и вырезами на животе. Образ она дополнила черными чулками и накидкой. При этом глаза Лобода спрятала за черными очками, а волосы собрала в тугой пучок.

На снимке артистка сидит на диване, демонстративно закинув ногу на ногу, и ест ягоды.