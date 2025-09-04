Уехавшая из РФ Светлана Лобода решила напомнить о себе провокационным нарядом
© Starface.ru
Уехавшая в Латвию в 2022 году певица Светлана Лобода потеряла былую популярность и пытается любыми способами привлечь к себе внимание. 42-летняя исполнительница хита «К черту любовь» появилась на публике в провокационном наряде.
В личном блоге Светлана опубликовала снимок, сделанный в гримерке. На кадре она запечатлена в черном блестящем боди с глубоким декольте и вырезами на животе. Образ она дополнила черными чулками и накидкой. При этом глаза Лобода спрятала за черными очками, а волосы собрала в тугой пучок.
На снимке артистка сидит на диване, демонстративно закинув ногу на ногу, и ест ягоды.
Напомним, украинская певица Светлана Лобода после 2022 года стала стремительно терять не только популярность, но и деньги. Доходы исполнительницы упали в пять раз. Еще в 2021 году ее заработок составил 500 миллионов рублей. В 2024 году у певицы было всего 15 концертов за границей - она заработала 105 миллионов рублей по текущему курсу.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Светлана Лобода владеет в России недвижимостью на 300 миллионов рублей, и предложил все конфисковать. Он отметил, что Лобода не поддержала Россию после начала СВО, поэтому должна быть внесена в реестр нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ.