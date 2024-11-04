Доходы упали в пять раз: сколько заработала Светлана Лобода в 2024 году

Украинская певица Светлана Лобода в 2022 году уехала из России и стала стремительно терять не только популярность, но и деньги. Как пишет Telegram-канал Mash, доходы исполнительницы хита «К черту любовь» упали в пять раз.

В 2021 году Лобода заплатила со своего ИП налоги на сумму 3,6 миллиона рублей – ее годовой заработок составил 500 миллионов рублей. Только на рекламе в соцсетях артистка заработала 24 миллиона рублей.

Гонорары Лободы начинались от 5,4 миллиона рублей. При этом в среднем у нее было 15 концертов в месяц. Только за появление на светском мероприятии Светлане платили 4 миллиона рублей.

В 2024 году у Светланы было всего 15 концертов, за каждый из которых она заработала 65 тысяч евро. Итого ее доходы составили 105 миллионов рублей по текущему курсу.

Из имущества в России у Лободы остался только автомобиль марки Mercedes. Выяснилось, что особняк в элитном коттеджном поселке в Подмосковье, в котором проживала артистка, принадлежал не ей, а продюсеру Нателле Крапивиной.

Ранее Светлана Лобода готова выступить перед россиянами за границей почти за 15 миллионов рублей.