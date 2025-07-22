Озвучена стоимость недвижимости в России певицы Светланы Лободы

Виталий Бородин заявил, что Светлана Лобода владеет в России недвижимостью на 300 миллионов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Глава ФПБК считает, что у певицы должны отобрать имеющуюся в РФ недвижимость в пользу государства. По словам Виталия, имущество Светланы оценивается в 200-300 миллионов — эта сумма могла бы пойти на жилье бойцам СВО.

«Она недалеко ушла от певца Валерия Меладзе. У Лободы нужно отобрать все звания, регалии. У нее в России объектов недвижимости на 200–300 млн рублей точно есть. У них очень много денег. На деньги предателей можно было бы половину ребят на фронте обеспечить жильем, если изъять у предателей недвижимость», — высказался глава ФПБК.

Виталий отметил, что Лобода и Меладзе не поддержали Россию после начала СВО. Он призвал внести их в реестр нежелательных лиц и запретить им въезд на территорию РФ.

«Нужно перекрыть полностью денежные потоки, непонятно, куда эти деньги идут», — резюмировал он.

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