Уехавшая из РФ певица Алла Пугачева продала второй замок в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, во владении артистки была недвижимость в Троицком районе Подмосковья, из-за которой на нее подали в суд. Сообщалось, что за участок в Первомайском Пугачева задолжала 15 тысяч рублей за подачу газа. Юристы певицы связались с журналистами и заявили: замок больше не принадлежит знаменитости. Новым владельцем недвижимости стал предприниматель и обладатель крупнейшего молла в Москве. Он пользуется большой скидкой на ЖКУ, поскольку является пенсионером.

Напомним, что у знаменитости есть еще один замок в деревне Грязь. Именно его, по данным СМИ, артистка не может продать больше года.

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