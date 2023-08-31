«Она для меня умерла»: известный певец назвал главный порок Аллы Пугачевой

60-летний певец Сергей Рогожин назвал Аллу Пугачеву циничным человеком. Артист поделился откровением с изданием mk.ru.

В новом интервью Рогожин не скрывал неприязни к коллеге. По мнению певца, вся жизнь Пугачевой — «сплошные истории со сбором денег». В качестве примера он привел брак артистки с Филиппом Киркоровым. Сергей убежден, что Алла Борисовна вступила в брак с певцом для увеличения финансов.

«Я видел Аллу Борисовну и понимал то, что она делает, весь цинизм происходящего, уже давно. Мне ее искренне жаль за то, что она навертела в последнее время», — высказался Сергей.

Прокомментировал Рогожин и творчество Пугачевой. По словам певца, у его коллеги есть лишь один достойный альбом — «Зеркало души». Именно данный сборник Сергей считает самым сильным. Однако все то, что выходило после него, крайне разочаровало артиста.

«Как творческий человек, она для меня умерла после выхода альбома «Зеркало души»», — резюмировал певец.

Ранее мы писали о том, что на уехавшую из РФ Аллу Пугачеву подали в суд из-за долга в 15 тысяч рублей. Подробности смотрите в этой статье.