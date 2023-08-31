Директор Аллы Пугачевой назвала фейком новости о коммунальном долге певицы. Елена Чупракова поделилась откровением с порталом «Подъем».

По данным СМИ, исполнительница хита «Арлекино» не доплатила 15 тысяч рублей за подачу газа на участке в Первомайском. Елена отметила, что «никогда не слышала» про обозначенную недвижимость Пугачевой. Также Чупракова обвинила сотрудников прессы в распространении ложной информации.

«По всей видимости, фейк. Я ничего про это не знаю», — высказалась директор Аллы Борисовны.

К слову, сама певица по-прежнему не комментирует сообщения СМИ о себе.

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