Уехавшая из РФ актриса Рената Литвинова оголилась ради заработка за рубежом

Уехавшая из РФ актриса Рената Литвинова оголилась ради заработка. Об этом сообщает издание Кp.ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Литвинова уже больше года не проживает на территории РФ. Артистка обосновалась во Франции и там занимается творческой деятельностью. Правда, говорить о ее прежних заработках не приходится. По информации источника, за рубежом Литвинова не пользуется спросом, поэтому у нее мало ролей в театре. Единственным источником дохода для Ренаты являются фотосессии для глянцевых журналов, для которых она нередко позирует в одном белье.

Недавно у Литвиновой состоялась очередная съемка, результаты которой она показала в соцсети. На снимке 56-летняя артистка запечатлена в черном кружевном белье и туфлях на высоких каблуках. Ее образ дополнили массивные браслеты.

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