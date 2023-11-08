Фигурист Петр Чернышев вышел в свет с 5-летней дочерью Милой от Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев вышел в свет с 5-летней дочерью Милой от Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает издание Kp.ru.

По информации источника, спортсмен впервые за долгое время вышел в свет. Петр принял участие в ледовом шоу Татьяны Навки, в котором у него главная роль. Чернышев появился на публике абсолютно седым. Главной сенсацией вечера стало то, что в конце выступления супруг Анастасии показал их общую дочь Милу.

Как сообщает источник, светловолосая девочка в розовом костюме растет копией отца. Кроме того, Мила пошла по его стопам и увлеклась фигурным катанием. Существует вероятность, что в скором времени она будет выступать в шоу вместе с Петром.

Напомним, что Заворотнюк родила дочь в 2018 году. После этого у актрисы выявили рак мозга. Звездная семья оберегает Милу от посторонних глаз. Впервые Чернышев показал наследницу в 2019 году. Спустя 4 года он вновь вывел в свет девочку.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Татьяна Навка появилась на мероприятии с мужем тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. Подробности смотрите в этой статье.