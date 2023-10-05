Фитнес-тренер Екатерина Хоменко рассказала о работе с актрисой Ренатой Литвиновой

Фитнес-тренер Екатерина Хоменко рассказала о работе с Ренатой Литвиновой. Спортивный инструктор поделилась откровением с изданием «Страсти».

Екатерина входит в десятку лучших тренеров Москвы. За 15 лет работы в индустрии у нее появилась большая клиентская база, в которую входят многие знаменитости. Хоменко сотрудничала со Светланой Бондарчук, Ульяной Сергеенко.

Первым звездным клиентом Екатерины стала Рената Литвинова. Знакомство фитнес-тренера и актрисы произошло в 2014 году. «Мы познакомились в фитнес-клубе, в котором я работала, а она была его членом. К Ренате Литвиновой я сама подошла в зале и помогла разобраться в технике на тренажере, объяснила, что и как работает. Так мы начали тренироваться», — поделилась воспоминаниями эксперт.

По словам Хоменко, Литвинова всегда была в хорошей форме. Рената поставила перед тренером цель, направленную на поддержание имеющегося результата.

«Она отличный клиент, всегда готова к моим самым смелым идеями в фитнесе, добрый отзывчивый человек, сочувствующий, сопереживающий и помогающий другим людям», — резюмировала фитнес-тренер.

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