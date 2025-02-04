«Уехали и слава богу»: Денис Майданов поделился мнением об эмигрировавших артистах

Заслуженный артист РФ Денис Майданов высказался о звездах, которые после начала СВО уехали из России. Его слова приводит aif.ru.

«Они все уехали и слава богу, и до свидания, и забыли. Мне кажется, что чем больше мы говорим про уехавших и иноагентов, тем больше мы им продлеваем жизнь», — поделился музыкант.

Кроме того, исполнитель прокомментировал поведение артистов-релокантов, позволяющих себе русофобские высказывания. По мнению Майданова, из-за своего решения уехавшие лишились родины, зрителя и любви народа.

«Их словесную эмоциональную агонию пускай они оставят при себе, как и свои убеждения. Там они и останутся, и там же они и сгниют, потому что здесь у них было все, у них была родина, зритель, любовь народа», — заявил он.

Ранее Денис Майданов назвал слабаком актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Также Денис Майданов объяснил, почему отказывается от корпоративов.