Денис Майданов назвал слабаком актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает aif.ru.

Денис Майданов посетил премьеру документального фильма «У края бездны», которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь».

Музыкант высказался об уехавшем из России актере Артуре Смольянинове*.

«Как время показало, один вариант — это играть героя и патриота. И второй вариант, когда время тебя начинает проверять, и ты показал, где находятся кусты. И ты в них убежал. И ты, по большому счету, слабак», — заявил он.

Напомним, Артур Смольянинов* покинул Россию, сейчас он находится в Латвии.

Ранее мы писали о том, что Эдгард Запашный назвал Смольянинова* дрянью и призвал лишить его гражданства.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга