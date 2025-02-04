Денис Майданов назвал слабаком актера Артура Смольянинова*
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Денис Майданов назвал слабаком актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает aif.ru.
Денис Майданов посетил премьеру документального фильма «У края бездны», которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь».
Музыкант высказался об уехавшем из России актере Артуре Смольянинове*.
«Как время показало, один вариант — это играть героя и патриота. И второй вариант, когда время тебя начинает проверять, и ты показал, где находятся кусты. И ты в них убежал. И ты, по большому счету, слабак», — заявил он.
Напомним, Артур Смольянинов* покинул Россию, сейчас он находится в Латвии.
Ранее мы писали о том, что Эдгард Запашный назвал Смольянинова* дрянью и призвал лишить его гражданства.
*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга