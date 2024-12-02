«Редко выступаю у людей „за столами“»: Денис Майданов раскрыл, почему отказывается от корпоративов

Певец Денис Майданов посетил премию «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге и рассказал, почему редко выступает на частных мероприятиях. В беседе с NEWS.ru артист заявил, что предпочитает «народный формат» концертам перед людьми «за столами».

«Честно говоря, мои корпоративы, они всю жизнь на площади. Крайне редко выступаю у людей „за столами“. Такой какой-то народный формат», — отметил Денис Майданов.

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов раскрыл, как изменились гонорары российских знаменитостей перед новогодними праздниками. По словам журналиста, цены на выступления уже подняли «топовые» артисты, среди которых Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и другие. Причем у некоторых «ценник» поднялся на 20—60% и теперь составляет от 3 до 10 млн рублей, а кто-то берет еще больше.

«У самых „топовых“ звезд цены за корпоратив могут доходить и до 12 млн рублей. Речь идет об Агутине, Лепсе, группе „Руки Вверх!“, Киркорове, Баскове, Лазареве, Гагариной, Билане, Преснякове», — заявил Сергей Соседов.

Ранее сообщалось о том, что певица Кристина Орбакайте вслед за Аллой Пугачевой отказалась от новогодних корпоративов в России.