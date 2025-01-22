Уехала из России не одна: с кем проводит отпуск Люся Чеботина

27-летняя певица Люся Чеботина уехала из России в ОАЭ с сестрой Елизаветой. Артистка сообщила об отъезде в соцсети.

Исполнительница хита «Солнце Монако» проводит январский отпуск в Дубае. Как выяснилось, Чеботина отправилась в ОАЭ не одна, а вместе с сестрой Елизаветой и молдавской певицей. 29-летняя Миша Миллер прославилась благодаря хиту Bam Bam, под который пользователи Сети снимают юмористические ролики.

Судя по всему, Чеботина и Миллер близко общаются. На опубликованном снимке артистки прижались друг к другу на смотровой площадке.

Отметим, что сама Люся редко выходит на связь во время отпуска.

Ранее профессор моды Надежда Коробцева посоветовала Чеботиной сменить блондинистый цвет волос. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что юморист Евгений Петросян потратил на отдых на Мальдивах более млн рублей.