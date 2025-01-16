«Не стоит задерживаться в этих образах»: какие модные ошибки совершает Люся Чеботина

Люся Чеботина известна не только своими хитами, но и ярким, запоминающимся стилем. Несмотря на это, даже ей не удалось избежать модных ошибок: некоторые наряды выглядят дешево и упрощают образ. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева посоветовала певице сменить блондинистый цвет волос и отказаться от коротких платьев.

«Люся от природы яркого типажа глубокого цветового направления, у нее яркие темно-карие глаза с темно-ореховым отливом, достаточно смуглая кожа. И хотя она в большинстве образов красит волосы в светлые тона (блонд), каштановый цвет волос сделал бы ее намного эффектнее, статусней, престижней. Вне сомнения, она широко использует в костюмах свою цветовую палитру, ей идет черный, угольный, насыщенный красный, белоснежный. Особо хорошо смотрятся на Люсиной фигуре золотистые оттенки… В целом, ей подходят и слишком короткие платья, но не следует забывать, что такая откровенность упрощает образ и не годится для поп-звезды. Некоторые наряды смотрятся дешевле, чем могли бы… Иногда ее образы слишком академичны, а Люся еще молода, и это можно отложить на более старший возраст», — высказалась Надежда.

Профессор моды рекомендует Люсе использовать свою привлекательность более смело: надевать необычные наряды, фантазийную и авангардную стилистику.