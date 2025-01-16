Уехала из России не одна: с кем отдыхает дочь Ксении Раппопорт

Актриса Аглая Тарасова заявила, что отдыхает в Таиланде с младшей сестрой Софией. Звезда фильма «Лед» поделилась семейным кадром в соцсети.

Аглая Тарасова, как и многие звезды, проводит январские праздники за границей. Артистка улетела в Таиланд не одна, а вместе с мамой и 13-летней сестрой. В личном блоге она поделилась совместным снимком с Софией, чем восхитила подписчиков. Пользователи Сети отметили их сходство, несмотря на разных отцов.

«Такие красивые и милые. А София уже выше вас, Аглая», — написали россияне.

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