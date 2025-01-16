Певица Пелагея покинула Россию после разбирательств с супругом

38-летняя певица Пелагея уехала на отдых в Турцию. Звезда проводит время в Стамбуле, где побывала в настоящей рубке корабля.

Артистка сняла видео с палубы корабля. Исполнительница нарядилась в обтягивающее черное вечернее платье с открытой спиной. Она сделала хвост и дополнила образ ярким макияжем с красными губами.

«Впервые побывала в настоящей капитанской рубке», — пояснила наставница «Голос. Дети».

Экипаж корабля провел для певицы экскурсию, которую они засняли на телефон. Знаменитость не могла скрыть восторженных эмоций и хотела сама нажать на приборы.

Народная исполнительница даже побывала в кресле капитана и с удовольствием рассматривала все вокруг себя в бинокль. Она восхитилась, насколько бинокль все сильно приближает.

Ранее певица Клава Кока рассказала, что улетела из России на Маврикий. Исполнительница подчеркнула, что находится на острове уже несколько дней, однако все это время почти ничего не выкладывала в соцсети.