Дочь Ксении Раппопорт Аглая Тарасова объяснила, почему скрывает личную жизнь

30-летняя Аглая Тарасова встречалась с известными артистами — Ильей Глинниковым и Милошем Биковичем. Об этих романах звезда говорила открыто, но отношения с американским режиссером держала в секрете. Актриса объяснила, почему скрывает личную жизнь.

Тарасова отметила, что не хочет распространяться о романах с мужчинами из-за «желтой» прессы.

«Если люди не хотят, чтобы потом их интервью перепечатывали „желтые газеты“ и раздували сплетни и слухи, они должны разделять личную жизнь и профессиональную», — приводит ее слова WomanHit.ru.

Аглая согласна говорить о карьере, проектах, а личная жизнь не должна быть общедоступной, пояснила звезда. Актриса не хочет, чтобы все знали, с кем у нее отношения, и с кем она просыпается.

На съемках сериала «Интерны» Тарасова познакомилась с Ильей Глинниковым, с которым встречалась на протяжении двух лет. Актер тяжело пережил расставание с Аглаей и неоднократно рассказал об этом в Сети. Позже у нее был роман с Милошем Биковичем, партнером по фильму «Лед».

Ранее актриса отправилась в Лос-Анджелес. В США Тарасова провела свой отпуск.