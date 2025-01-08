«Удостоился карикатуры»: Игорь Николаев показал новогодний подарок дочки

64-летний певец Игорь Николаев заявил, что получил в подарок от дочки карикатуру. Артист показал творчество наследницы в соцсети.

Игорь Николаев надеется, что дочь Вероника пойдет по его стопам и займется музыкой. Однако девочка предпочла рисование. Так, в качестве подарка на новогодние праздники Вероника нарисовала портрет отца. Она изобразила музыканта с большими круглыми глазами и сделала подпись: «Давай позанимаемся», тем самым насмешив его.

«Вот такой карикатуры я удостоился от своей дочки Вероники. Видимо, с этим выражением лица я ежедневно подхожу с просьбой позаниматься на фортепиано», — написал артист.