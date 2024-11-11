Против актерской карьеры жены? Игорь Николаев не поддержал Проскурякову на премьере фильма с ее участием

Композитор Игорь Николаев проигнорировал важную для его жены премьеру. В Москве состоялся показ фильма «Азбука Морзе», в котором Юлия Проскурякова сыграла одну из ролей. Однако ее муж по какой-то причине отсутствовал на мероприятии. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В последнее время Юлия все чаще стала выходить в свет, причем без супруга. Сама она в разговоре с журналистами признавалась — ей хочется видеть Николаева рядом, но он не может всегда сопровождать ее из-за работы. По всей видимости, концерты вновь помешали артисту быть с женой в важный для нее день.

К слову, некоторые поклонники заподозрили, что Николаев не просто так пропустил премьеру. По слухам, он недоволен тем, что Проскурякова пытается строить актерскую карьеру. Впрочем, сам Игорь Николаев против амбиций жены не высказывался.

Отметим, что слухи о расставании супругов появляются постоянно, однако ни разу они еще не подтвердились. Композитор делился, что, несмотря ни на что, у них все хорошо с Юлией, и их брак очень крепкий.

Ранее Игорь Николаев показал дочь, которая живет в США.