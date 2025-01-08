Певица Ольга Бузова показала фотографии с новым возлюбленным у елки

На свежих фотографиях Бузова позирует возле украшенной елки — сначала одна, а потом в обнимку с мужчиной, лицо которого закрыто стикером льва. Это уже не первое появление данного зоологического символа в привязке к молодому человеку в профиле Бузовой — летом минувшего года она уже выкладывала фото со «львом». Тогда же она сообщала, что в ее жизни произошли важные события и что она очень счастлива.

С тех пор и на протяжении последнего полугода звезда регулярно подогревает интерес к своему новому роману. Так, недавно она опубликовала фотографии большого букета красных роз и показала свидание в Сочи.

При этом многочисленные теории поклонников Ольга не стесняется развеивать. Так, недавно она опровергла слухи о том, что состоит в отношениях с блогером Олегом Майами.