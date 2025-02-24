УДО под вопросом: у осужденного Михаила Ефремова нашли запрещенный предмет в ИК

УДО Михаила Ефремова под вопросом из-за найденного у него телефона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, в ИК-4 в Белгородской области проводилась проверка по поиску запрещенных вещей у заключенных. О ней не было известно заранее, поэтому спрятать предметы успели не все. В том числе и Михаил Ефремов — в его бараке в личных вещах был найден мобильный телефон с возможностью выхода в Интернет.

Каким образом он попал к актеру — неизвестно. Как рассказал SHOT собеседник, в ИК-4 довольно строго с «гражданскими предметами». Теперь УДО Ефремова под вопросом, и выйти досрочно получится, если только он докажет, что телефон не его и не имеет к нему никакого отношения.

Напомним, в 2020 году Ефремов попал в ДТП со смертельным исходом.

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