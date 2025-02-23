Депутат Госдумы потребовал признать Наргиз Закирову иностранным агентом.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале заявил о необходимости признать певицу Наргиз Закирову иноагентом. Альшевских уже отправил соответствующее обращение в Минюст, откуда получил ответ о том, что если будут обнаружены признаки иноагентской деятельности, то Заирову наделят соответствующим статусом.

«В России она прославилась благодаря „Голосу“. Шоу буквально вытащило ее из небытия. Прошли считанные годы. И мы увидели, что певица не кто иная, как бесноватая русофобка, пособница неонацистского киевского режима», — заявил чиновник.

Ранее мы писали о том, что покинувшего Россию актера Андрея Бурковского потребовали признать иноагентом.