«Случилось большое разоблачение»: устроивший смертельное ДТП Михаил Ефремов подставил коллег

Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП со смертельным исходом в 2020 году, не только поставил крест на своей карьере, но и подставил коллег. Резонансное дело заслуженного артиста России стало «историей самого большого обмана» — зрители увидели настоящую жизнь своих кумиров. Об этом в интервью WomanHit.ru заявила телеведущая Арина Шарапова.

По мнению журналистки, случай с Михаилом Ефремовым показал обратную сторону жизни известных артистов, «разоблачив» культуру и искусство. Арина Шарапова подчеркнула, что из-за пристального внимания прессы к личной жизни актеров и «вытаскивать» нелицеприятные факты о них. Телеведущая добавила, что в такие моменты «все обаяние творчества исчезает, идеалы сыпятся и нарушается гармония».

«В тот момент случилось большое разоблачение культуры. Зритель оказался за кулисами и узнал слишком много о личной жизни актеров: сколько у них жен и любовниц, как много они пьют (или не пьют). Какое замечательное состояние — не знать этого и пребывать в иллюзии искусства. В этом и есть его суть. К культуре следует относиться с уважением, но желтая пресса постоянно влезает в личную жизнь артистов, показывая их в самых невыгодных ракурсах», — заявила Арина Шарапова.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП в Москве, в результате которого погиб мужчина. В отношении актера было возбуждено уголовное дело, он был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, после чего сообщил о завершении актерской деятельности.

Ранее мы писали о том, что Михаил Ефремов после освобождения может вновь выйти на сцену театра «Современник» в Москве.