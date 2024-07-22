«Удивительная неблагодарность»: Немоляева раскритиковала поведение Лаймы Вайкуле

Народная артистка России Светлана Немоляева поделилась мнением о поведении латвийской певицы Лаймы Вайкуле, выступившей с публичной критикой РФ после начала СВО. Об этом сообщает aif.ru.

«Какая-то удивительная неблагодарность. Она была интересная певица в советское время, но где бы Вайкуле была, если бы ее не сделали у нас, не продвигали в СССР, в России? В своем кабаре сидела бы», - заявила актриса.

Немоляева также отреагировала на слова Вайкуле о том, что она «кормила весь Союз».

«Мне просто смешно! То есть у нас не было ни промышленности, ни науки, ничего! Она всех кормила. Артисты не кормят страну. А страна кормит артистов», - поделилась знаменитость.

Артистка также отметила, что для нее стало шоком нынешнее поведение Вайкуле, поскольку певица всегда производила на нее впечатление «нормальной».

Ранее Немоляева высказалась о критикующем Россию актере Иваре Калныньше.

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