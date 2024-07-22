«Просто смешно»: Светлана Немоляева высказалась о критикующем РФ Иваре Калныньше

Народная артистка России Светлана Немоляева поделилась мнением о поведении латвийского актера Ивара Калныньша, который после начала СВО публично отрекся от российского кино и пообещал больше не приезжать в РФ. Ее слова приводит aif.ru.

«Ну и не приезжай. Ей богу, разговоры как в детском саду – “я больше с тобой играть не буду”. Абсолютно все, что говорит Ивар Калныньш, на уровне детсадовского “Я с тобой не дружу”. Ну и не надо! Просто смешно», - высказалась актриса.

Немоляева подчеркнула, что ей жаль, что взрослые люди, прожившие жизнь, оказываются глупыми. Она также высмеяла заявление Калныньша о том, что он «очень много сделал для российского кино, а ему платили шуточные».

«Я присоединяюсь к своим коллегам, которые смеются теперь над Калыньшем. Мне тоже смешно. Он работал, но и другие актеры много снимались, и побольше него, но никто таких глупостей не говорит», - заявила артистка.

Ранее актриса Раиса Рязанова назвала «неблагодарным» поведение критикующего РФ Ивара Калныньша.