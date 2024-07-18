«Необходимо регулярное обследование»: Вайкуле спровоцировала слухи о рецидиве рака

Врач-онколог Евгений Черемушкин прокомментировал новость о том, что у певицы Лаймы Вайкуле якобы случился рецидив рака груди. В разговоре с изданием «Абзац» медик рассказал о возможных причинах возобновления болезни артистки.

В одном из последних интервью Вайкуле случайно проболталась, что недавно посещала клинику в США, которая также специализируется на лечении рака. Известно, что впервые страшный недуг исполнительнице диагностировали в 90-х. Тогда она переехала в Америку, где ее и оперировали. В результате Лайме удалось справиться с болезнью.

Тем не менее летом 2022 года стали появляться слухи о том, что у певицы произошел рецидив. По мнению Черемушкина, болезнь вернулась к артистке из-за регулярного стресса и тяжелого рабочего графика.

«Если при операции осталась хотя бы часть молочной железы, а многие из эстетических соображений её оставляют, из неё может снова развиться рак. Риск рецидива также увеличивается в силу возраста. Третья причина – падение иммунитета. После периода лечения необходимо регулярное обследование. Ей нужно обязательно вести здоровый образ жизни, проверить гормоны, исключить стрессовый фактор», – высказался специалист.

Врач уточнил, что певице следует отказаться от частых гастролей и сделать выбор в пользу здоровья.

Ранее Лайма Вайкуле высказалась о певцах с Украины.