Удивила поклонников: жена Саши Петрова похвасталась фигурой спустя две недели после родов

Жена Саши Петрова похвасталась фигурой спустя две недели после родов.

Недавно актер и его супруга впервые стали родителями: у них родился сын, которому дали имя Федор.

Сегодня родившая Виктория Антонова удивила поклонников своей фигурой. Девушка опубликовала в социальных сетях кадр, который она сделала в зеркале лифта. На снимке она предстала в повседневном образе: на Виктории были белый топ, джинсы и длинный серый кардиган. Также жена Александра Петрова дополнила образ кулоном, черной кожаной сумкой Chanel и массивным кольцом.

Обтягивающий наряд идеально подчеркнул изящную фигуру Виктории. Подписчики девушки удивились, что после родов удалось так быстро прийти в форму, и похвалили ее.

Напомним, что слухи о беременности Виктории появились осенью прошлого года, а уже в декабре Александр Петров поделился радостной новостью, что он впервые станет отцом. А уже 9 апреля 2025-го у актера родился первенец

Ранее мы писали о том, что недавно родившая жена Саши Петрова раскрыла, как отдыхает от материнских хлопот.

Также сообщалось, что Елизавета Боярская откровенно рассказала о трудностях материнства.