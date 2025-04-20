«Делала очень много ошибок»: Елизавета Боярская откровенно рассказала о трудностях материнства

Актриса Елизавета Боярская откровенно рассказала о трудностях материнства. В интервью «7Дней.ru» дочь Михаила Боярского призналась, что совершила «много ошибок» в воспитании детей.

Елизавета Боярская и ее муж Максим Матвеев воспитывают двух сыновей — 13-летнего Андрея и 6-летнего Григория. Звезда фильма «Адмирал» стремится уделять детям как можно больше внимания и каждый вечер общается с ними. В этом, по ее мнению, кроется секрет здоровых отношений в семье. Однако вместе с тем актрисе трудно назвать себя идеальной матерью из-за разных ошибок в поведении мальчиков.

«Надеюсь, что я могу себя назвать хорошей мамой, но все равно понимаю, что очень много ошибок делаю и делала, особенно с Андрюшей. Ведь мы с Максимом были совсем молодые и неопытные. Нас штормило от одной концепции воспитания до другой, полярно противоположной», — поделилась Елизавета Боярская.

Самым важным в воспитании наследников артистка считает «уважение ценностей ребенка».

«Даже если ты ему рассказываешь о Боттичелли и пытаешься объяснить, что такое эпоха Возрождения, а он в ответ: „А я хочу апгрейд сделать в компьютерной игре“, — нужно понять, что это ему интереснее. Важно его выслушать и не думать, что все то, чем увлекаются наши дети, — примитивно и неинтересно», — отметила знаменитость.

Не менее важным Елизавета Боярская назвала «принятие и безусловную любовь» к детям. Актриса убеждена: с ребенком нужно обращаться бережно, быть к нему «нежным и внимательным».

«Нельзя кричать на детей и тем более бить или давать подзатыльники. Ребенок просто не может ответить взрослому человеку, которому даны мозги на то, чтобы быть нежным и внимательным к малышу и его чувствам», — заявила артистка.

Ранее сообщалось о том, что Елизавета Боярская раскрыла секрет воспитания детей.