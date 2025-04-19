«Первая вылазка»: недавно родившая жена Саши Петрова раскрыла, как отдыхает от материнских хлопот

Супруга Саши Петрова раскрыла, как она отдыхает от материнских хлопот.

Недавно стало известно, что актер вместе с его супругой Викторией впервые стали родителями: 6 апреля у них родился сын, которого они назвали Федором.

Впервые спустя несколько недель девушка вышла на связь со своими подписчиками и рассказала о том, как проходят ее материнские будни. Виктория не стала скрывать, что иногда она берет перерыв от материнских забот и рассказала, как проходит ее отдых. По словам супруги Петрова, это время она тратит на себя. Так, например, на этт раз она решила сходить в салон красоты ради маникюра и стрижки.

«Первая мамская вылазка. Успела сделать маникюр, лишиться 20 сантиметров волос, уснуть и выспаться за пять минут, пока мне мыли голову. А также получить невероятное удовольствие от сделанной в салоне укладки», — написала Виктория в социальных сетях.

Кроме того жена актера поблагодарила всех своих подписчиков за поздравления, после чего поклонники накинулись на нее с расспросами о том, как прошло ее беременность. Однако Виктория на это ответ еще не дала.

Напомним, Александр Петров женился на Виктории больше года назад. Свадьба стала неожиданностью для всех. Тогда даже сам актер признался, что познакомился с избранницей случайно, встретив ее на улице.

Ранее мы писали о том, что недавно родившая жена актера Александра Петрова рассказала о своем состоянии.