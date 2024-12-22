Удивил зрителей: Константин Хабенский впервые представил публике подросшего сына

Константин Хабенский впервые представил публике подросшего сына Ивана.

21 декабря в МХТ им. Чехова прошел вечер с участием актера и его давнего друга писателя Александра Цыпкина, где между ними состоялась беседа о жизни театра, нововведениях и воплощении новаторских идей в МХТ. Также артисты обсудили предстоящие будущие премьеры и вспомнили о прошедшем годе.

На встрече артист получил множество личных вопросов, а один из которых был связан с его фирменной дикцией. Хабенский признался, что такой красивый и бархатный голос ему достался от отца.

Позже Константин удивил всех присутствующих зрителей. Он объявил всем, что в зале находится его главный зритель, а именно повзрослевший 16-летний сын Иван, которого он не часто берет на публичные мероприятия.

Также Хабенский признался, что верит и в Деда Мороза, и в Новогоднее чудо, так как иначе его нельзя было бы назвать актером.

«Я не только верю в Деда Мороза, но иногда в него переодеваюсь. Если не верить в Деда Мороза, тогда можно уходить из профессии артиста», - заявил Константин.

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