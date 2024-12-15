«Чтобы содержали»: Прохор Шаляпин сделал неожиданное заявление о детях

Личную жизнь Прохора Шаляпина активно обсуждалась в Сети. Артист был трижды женат, но своих детей у него пока нет. Певец не скрывает, что мечтает продолжить род.

Исполнитель заявил, что хочет стать отцом троих детей. При этом, он не собирается жить вместе с наследниками: Прохор будет пускать их к себе только ради совместных фото и денег.

«Потому что дети нужны нам, чтобы они нас содержали! И работали на нас. Вот кто мне стакан будет приносить? Я буду воспитывать их только для того, чтобы стакан рядом стоял», — объяснил Шаляпин в эфире шоу «Разговоры о святом».

Однако сам 41-летний исполнитель считает, что детям не нужны деньги, главное — дарить им любовь. Прохор не хочет обеспечивать наследников, но готов их научить, как зарабатывать.

По словам артиста, он не хочет, чтобы дети плакали с ним в одной комнате. Шаляпин считает себя чувствительным и ранимым человеком, который плохо переносит громкие звуки. Желательно им находиться в другой квартире, заключил шоумен.

В конце интервью бывший муж Анны Калашниковой добавил, что шутит. Если у него родятся дети, он не откажется от помощи им.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, как спас переставшую дышать возлюбленную. По словам музыканта, он сильно испугался в этот момент.