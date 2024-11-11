«Это его спасение»: как Хабенский смог построить новую семью после смерти первой жены

Актер Константин Хабенский пережил потерю жены и нашел свое счастье с новой супругой. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала, как он смог справиться с личной трагедией и что происходит в его жизни.

Константин Хабенский – это человек, который не нуждается в представлении. Талантливый актер, заботливый отец, любящий муж, верный друг и общественный деятель. Список можно продолжить еще долго, так как Константин просто очень хороший человек.

Потеряв жену от смертельной болезни почти 16 лет назад, Константин до сих пор болезненно переживает ее уход и как сам признается, время не лечит.

Сваха отметила, что вдовцы – самый сложный контингент для поиска спутницы жизни. Они переживают утрату любимой женщины десятилетиями, сравнивая всех своих последующих избранниц с ушедшей женой, часто идеализируя ее образ и возводя его в культ. Бывают случаи, когда самостоятельно справиться уже невозможно, и нужна помощь психолога. Но мужчинам трудно признать, что они не справляются и по этой причине депрессия продолжается годами. И как бы это ни звучало удивительным, но мужчины переживают потерю близкого человека гораздо дольше и мучительнее, чем женщины.

«Думаю, Константин не исключение. Он долго и упорно боролся с болезнью Анастасии и компенсирует свою боль в помощи другим людям, занимаясь благотворительностью и организовав фонд помощи больным детям. Это его спасение», – высказалась сваха.

Анна отметила, что Константин родился 11 января под знаком фундаментального «Козерога», одного из самых сильных и сложных представителей зодиакального созвездия. «Двойки» (2,11,20, 29) – это люди эмпаты, сердечные, душевные, которые воспринимают чужую боль, как свою. Поэтому, его боль всегда будет с ним, просто каждый день он учится с ней жить.

«Супруга Константина, наверняка, бережно и уважительно относится к памяти мужа, к его переживаниям и никоим образом не конкурирует с образом Анастасии, являясь не только любимой женщиной, но и понимающим, верным другом своему мужу. Иначе, этот союз не продержался бы столько времени и не был бы таким гармоничным», – заключила эксперт.

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