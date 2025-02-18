«Удивил»: Тиньков* побывал на концерте Галкина**, исполняющего украинские песни

Покинувший Россию предприниматель Олег Тиньков*(признан иноагентом на территории РФ) побывал на концерте мужа певицы Аллы Пугачевой и поделился своими впечатлениями. Он снял видео, на котором Максим Галкин** (признан иноагентом на территории РФ) исполнял песню на украинском языке. Кадры были опубликованы в соцсетях.

После отъезда из России Пугачева все чаще бывает одна, так как ее супруг катается с гастролями ради заработка. Не так давно Максим** был с концертом в Осло, на котором оказался его знакомый-иноагент.

Олег Тиньков* показал кадры с юмористом и написал, что был удивлен заполненностью зала.

«Впервые на Галкине**, удивил, что даже в Осло может собирать такие толпы», – написал предприниматель.

В ролике муж Пугачевой пел на украинском языке и выглядел довольным. О своих перемещениях он рассказывает в соцсетях. Сама же певица стала реже выходить на связь.

Ранее мы писали о том, что жители бараков в Грязи пожаловались на ржавую воду после отъезда Аллы Пугачевой. Они заявили, что собираются готовить коллективную жалобу.

Также стало известно о том, что у Аллы Пугачевой был личный зоопарк с зебрами и крокодилами. Об этом рассказал сосед артистки.

*(признан иноагентом на территории РФ)

**(признан иноагентом на территории РФ)