«Сделала, чтобы не ездить никуда»: сосед Пугачевой рассказал о личном зоопарке певицы с зебрами и крокодилами

Певица Алла Пугачева могла сделать на территории замка в Грязи личный зоопарк с зебрами и крокодилами. О ходивших слухах сообщил сосед артистки.

«Байки ходили, что в замке зоопарк целый, но опять-таки доподлинно неизвестно. Поговаривали, что всякие зебры и крокодилы там живут. По слухам, Пугачева детям своим личный зоопарк сделала, чтобы не ездить никуда лишний раз», - рассказал мужчина aif.ru.

Собеседник издания долгое время жил в Грязи. Он рассказал, что в деревне живет мало людей, а летом приезжают дачники. Развлечений там нет – для этих целей едут в Козино или Звенигород. По словам мужчины, пять лет назад замок Пугачевой был красивым, сейчас - «в зарослях и плесени».

Сегодня в нем живут охранники: они патрулируют территорию. На место приезжают туристы: кто-то оставляет подарки, другие пытаются залезть.

«Но, вроде, дом не выставлен на продажу, покупателей не видел… Я лишь один раз слышал, как Пугачева пела под гитару», - поделился собеседник издания.

Он рассказал, что певица приезжала в Грязи «недавно», «навела панику». Присутствовали журналисты, было много охраны. Как певица уехала, никто не видел.

Ранее сообщалось, что замок начали готовить к продаже.