Соседи Пугачевой и Галкина* готовят коллективную жалобу из-за ржавой воды после их отъезда

Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) готовят коллективную жалобу. Причина недовольства людей – ржавая вода, которая начала течь после отъезда артистов.

Об этом сообщает NEWS.ru.

По информации издания, жители бараков собрали 59 подписей.

Местная жительница показала журналистам ванную, в которой все – от смесителей до емкости для порошка стиральной машины – покрыто ржавчиной.

«Мы живем с такой водой много лет», - сказала женщина.

Журналисты увидели желтую от налета шторку и обратили внимание на тухлый запах, исходящий от воды.

Соседи певицы покупают бутилированную воду. Справляться с ржавой водой фильтры не помогают.

Также местные жители обратили внимание на то, что в замке Пугачевой горит свет, а в хозяйственных постройках заметен дым. Свет обычно видят по вечерам. Кто живет в доме и зажигает его, неизвестно.

Ранее сосед Пугачевой поделился слухами, будто певица сделала личный зоопарк с зебрами и крокодилами в замке.