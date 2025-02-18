Соседи Пугачевой и Галкина* готовят коллективную жалобу из-за ржавой воды после их отъезда
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Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) готовят коллективную жалобу. Причина недовольства людей – ржавая вода, которая начала течь после отъезда артистов.
Об этом сообщает NEWS.ru.
По информации издания, жители бараков собрали 59 подписей.
Местная жительница показала журналистам ванную, в которой все – от смесителей до емкости для порошка стиральной машины – покрыто ржавчиной.
«Мы живем с такой водой много лет», - сказала женщина.
Журналисты увидели желтую от налета шторку и обратили внимание на тухлый запах, исходящий от воды.
Соседи певицы покупают бутилированную воду. Справляться с ржавой водой фильтры не помогают.
Также местные жители обратили внимание на то, что в замке Пугачевой горит свет, а в хозяйственных постройках заметен дым. Свет обычно видят по вечерам. Кто живет в доме и зажигает его, неизвестно.
Ранее сосед Пугачевой поделился слухами, будто певица сделала личный зоопарк с зебрами и крокодилами в замке.