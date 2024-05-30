«Удерживают насильно»: Анфиса Чехова высмеяла Викторию Боню в Каннах

Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова высмеяла коллегу Викторию Боню на красной дорожке во время Каннского кинофестиваля. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Чехова отметила, что у Бони грустный взгляд на снимках с мероприятия.

«Такой грустный взгляд. Вика, мигни, если они тебя удерживают в Каннах насильно», — поиронизировала телеведущая.

В мае Виктория Боня улетела из России после девяти месяцев ожидания ВНЖ в Монако и сразу отправилась на вечеринку к голливудскому актеру Жан-Клоду Ван Дамму в рамках Каннского кинофестиваля. Артистка назвала Монако своим домом и уточнила, что ее дочь Анджелина является монегаской, вследствие чего ей не могут закрыть въезд в эту страну.

Позднее журналистка Ксения Собчак опозорила Викторию Боню на мероприятии в Каннах.