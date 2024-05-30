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Опубликовано 30 мая 2024, 15:36
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«Удерживают насильно»: Анфиса Чехова высмеяла Викторию Боню в Каннах

Телеведущая Анфиса Чехова пошутила, что Викторию Боню держат в Каннах насильно.
«Удерживают насильно»: Анфиса Чехова высмеяла Викторию Боню в Каннах

© PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова высмеяла коллегу Викторию Боню на красной дорожке во время Каннского кинофестиваля. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

Чехова отметила, что у Бони грустный взгляд на снимках с мероприятия.

«Такой грустный взгляд. Вика, мигни, если они тебя удерживают в Каннах насильно», — поиронизировала телеведущая.

В мае Виктория Боня улетела из России после девяти месяцев ожидания ВНЖ в Монако и сразу отправилась на вечеринку к голливудскому актеру Жан-Клоду Ван Дамму в рамках Каннского кинофестиваля. Артистка назвала Монако своим домом и уточнила, что ее дочь Анджелина является монегаской, вследствие чего ей не могут закрыть въезд в эту страну.

Позднее журналистка Ксения Собчак опозорила Викторию Боню на мероприятии в Каннах.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Виктория Боня
Анфиса Чехова
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