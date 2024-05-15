«Моя дочь монегаска»: Виктория Боня рассказала, как ей удалось вернуться в Монако

Блогер Виктория Боня откровенно рассказала о проблемах, из-за которых она почти год не могла вернуться в Монако. Она призналась, что на самом деле жила на территории Франции в пяти минутах езды до княжества и теперь вынуждена продать свои апартаменты, чтобы переехать непосредственно в Монако и закрыть вопрос с документами.

«В Монако у меня тоже есть квартира, но по закону этого государства я не могу проживать и на территории Франции. Поэтому этим летом мне предстоит переезд в Монако. Может, это и к лучшему, ведь меня три раза ограбили, пока я жила на территории Франции», — разоткровенничалась Боня.

44-летняя Виктория также напомнила, что ее дочь Анджелина является гражданкой Монако, поэтому ей не могут закрыть въезд в эту страну. «Хочу напомнить, что моя дочь монегаска (гражданка Монако), и меня не могут выгнать, как бы этого кто-то не хотел», — сказала блогер в своем блоге.

При этом Боня отметила, что была рада провести несколько месяцев в Москве и показать дочери, сколько в столице возможностей для детей в сфере развития.

Ранее Виктория Боня решила заработать на Каннском кинофестивале, который открывается 14 мая на Лазурном берегу. Она предложила своим подписчикам воспользоваться уникальной возможностью и побывать на знаменитом французском кинофоруме, но с одним условием – желающие должны заплатить Боне от 3 миллионов рублей за билет и автомобиль до красной дорожки.