«В чем-то розово-страусином»: Ксения Собчак опозорила Викторию Боню в Каннах

Блогер Виктория Боня вернулась в Европу и сразу же отправилась на светские мероприятия. На одном из них она попала в неловкую ситуацию, так как встретила Ксению Собчак.

Журналистка решила высмеять свою давнюю оппонентку и коллегу по реалити-шоу «Дом 2». Она сняла на видео Викторию, одетую в пышное платье в пол, украшенное розовыми перьями, и не поскупилась на колкие комментарии.

«А вот и главная звезда вечеринки! Боня in the house в чем-то розово-страусином», - произнесла Собчак на видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

Подписчики журналистки также высмеяли платье Бони, отметив, что пушистый наряд «сожрал шею» блогерши. Припомнили Виктории также пластическую операцию и в шутку предположили, что хирург укоротил ей шею. Некоторые даже заметили у блогера «дряблые коленки» и «обвисшие подмышки».

Ранее Виктория Боня встретила модель Беллу Хадид на Каннском кинофестивале. Некоторое время назад российская знаменитость сделала операцию «лисьи глазки», которую первой у хирурга Чи Чи Као выполнила Хадид. Проходя мимо Бони, модель произнесла: You are beautiful (переводится как «ты красивая»).