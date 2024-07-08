«Ударить хотелось»: Вика Цыганова высказалась об уехавшем из РФ Михаиле Козыреве*
© Lomohov Anatoly/East News
Известная певица Вика Цыганова высказалась о журналисте и музыкальном критике Михаиле Козыреве* (признан иноагентом на территории РФ), который после начала СВО уехал из России и начал активно критиковать родную страну. Об этом пишет aif.ru.
По словам исполнительницы, еще до начала СВО она крайне негативно относилась к журналисту из-за его антироссийской позиции.
«Еще до начала СВО я однажды еле сдержалась, чтобы не ударить Козырева*, когда случайно услышала за кулисами, как он обливал Россию грязью. Реально ударить хотелось!», - поделилась Цыганова.
Певица отметила, что абсолютно не удивляется поведению многих артистов-иноагентов сегодня. Она отметила, что эти люди на протяжении долгого времени критиковали Россию и относились к ней, как «к кормушке».
Ранее Вика Цыганова призналась, что ее пенсия составляет 10,6 тысячи рублей.
Также сообщалось, что мошенники пытались получить деньги от имени актера Гоши Куценко.
*(признан иноагентом на территории РФ)