«Ударить хотелось»: Вика Цыганова высказалась об уехавшем из РФ Михаиле Козыреве*

Известная певица Вика Цыганова высказалась о журналисте и музыкальном критике Михаиле Козыреве* (признан иноагентом на территории РФ), который после начала СВО уехал из России и начал активно критиковать родную страну. Об этом пишет aif.ru.

По словам исполнительницы, еще до начала СВО она крайне негативно относилась к журналисту из-за его антироссийской позиции.

«Еще до начала СВО я однажды еле сдержалась, чтобы не ударить Козырева*, когда случайно услышала за кулисами, как он обливал Россию грязью. Реально ударить хотелось!», - поделилась Цыганова.

Певица отметила, что абсолютно не удивляется поведению многих артистов-иноагентов сегодня. Она отметила, что эти люди на протяжении долгого времени критиковали Россию и относились к ней, как «к кормушке».

Ранее Вика Цыганова призналась, что ее пенсия составляет 10,6 тысячи рублей.

Также сообщалось, что мошенники пытались получить деньги от имени актера Гоши Куценко.

*(признан иноагентом на территории РФ)