Подделали голос с помощью нейросетей: мошенники пытались получить деньги от имени Гоши Куценко

Актриса Любовь Тихомирова чуть не стала жертвой мошенников. Аферисты позвонили ей от имени Гоши Куценко и попросили денег на «благотворительность», передает mk.ru.

Преступники организовали схему с помощью нейросетей. Они записали сообщения голосом Куценко. Также они узнали, что актер занимается благотворительностью, и делали на этом акцент.

Например, они связались с Тихомировой и рассказали от имени Гоши про сбор средств на лечение девочки с ДЦП. Аферисты сообщили, что для помощи требуется 320 тысяч рублей. Часть денег якобы удалось собрать в рамках акции, еще часть «добавил» сам Куценко, а еще 114 тысяч мошенники хотели выманить у актрисы.

Однако Тихомирова раскусила злоумышленников. Она поняла, что голос коллеги подделан. Для того чтобы на всякий случай убедиться в этом, она связалась с агентом Гоши.

Ранее мошенники атаковали актеров МХТ и Константина Хабенского. Они действовали под видом сотрудников ФСБ.