«Удар за ударом»: что пришлось пережить певице Натали незадолго до смерти мужа

Исполнительница хита «Николай» тяжело переживает кончину мужа. Причем это далеко не первая смерть среди близких Натали за последнее время. Две недели назад ушел из жизни ее свекор, а до этого певица пережила смерть отца и продюсера. Ситуацию прокомментировал певец Саша Попов в беседе с mk.ru.

«Мне очень жаль Наташу: удар за ударом. Все началось три года назад, когда ушел из жизни ее отец, которому едва исполнилось 70 лет», – рассказал экс-солист группы «Турбомода».

Через некоторое время Натали узнала, что умер ее первый продюсер Валерий Иванов. Причиной кончины стали последствия коронавируса. Именно благодаря Иванову Наталья Рудина прославилась на всю страну.

Однако сотрудничество с продюсером закончилось не очень хорошо. Валерий держал обиду на артистку. При этом сама Натали все равно считала его близким человеком и всячески благодарила его в своих интервью.

После такого количества трагических событий певица долгое время не могла избавиться от стресса, она намного реже стала появляться на публике.

Напомним, 27 июля тело Александра Рудина обнаружили на козырьке подъезда дома в Москве. Похороны прошли 30 июля в Дзержинске. На траурной церемонии певица старалась сдерживать свои эмоции, хотя было видно, что она убита горем.

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