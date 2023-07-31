Певица Алла Пугачева вернулась к прежнему имиджу после модного эксперимента с прической

Народная артистка СССР Алла Пугачева пожалела о своем последнем преображении. Она учла реакцию публики на попытку отказаться от накладной челки и предстала перед поклонниками в прежнем образе на фестивале в Юрмале, пишет «7Дней.ru».

В минувшие выходные Примадонна решилась на смелый эксперимент: она предъявила всем свой высокий лоб с залысинами, избавившись от накладных прядей. СМИ и пользователи Сети раскритиковали внешний вид известной исполнительницы, из-за чего та, по всей видимости, решила вернуться к привычному виду.

На следующий день от модного эксперимента певицы не осталось и следа. Залысины, как и прежде, прикрывал парик, а наряд стал гораздо скромнее. Артистка оделась в свитер нежно-розового цвета, а ее низ украшала длинная плиссированная юбка белого цвета. На ногах у Пугачевой были кроссовки. Вероятно, 74-летней певице хотелось совместить удобство и стиль. Пользователи Сети отметили, что даже в такой обуви каждый шаг дается звезде с трудом, и сравнили ее с постаревшей Барби.

Сравнение Примадонны с куклой — неслучайно. Многие бьюти-эксперты считают, что ее лицо все больше кажется неживым после череды омолаживающих процедур и операций. Так, по словам хирурга Филиппа Выступца, у певицы не осталось тканей, с которыми можно было бы работать, так как «все натянуто, все — на пределе».

Позицию врача относительного внешнего вида звезды разделяет его коллега Александр Вдовин. По мнению пластического хирурга, Пугачевой стоит остановиться в совершенствовании себя, потому что специалисты за границей уже проделали хорошую работу с ее лицом. В любом случае угрозы жизни нет, отметил Вдовин, но есть ли смысл улучшать то, что доведено до предела. Хирург уверен, что — нет.