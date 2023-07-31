«Нет сил»: что происходит с певицей Натали, мужа которой нашли на козырьке 23-этажного дома

Певица Натали вышла на связь после похорон мужа и рассказала о своем самочувствии. Артистка призналась, что пока не может давать никаких комментариев из-за отсутствия времени и сил.

Исполнительница хита «О Боже, какой мужчина» довольно тяжело переживает потерю супруга Александра Рудина, но при этом старается держаться стойко. Прощание с музыкальным продюсером прошло в Дзержинске, и присутствовали на нем только самые близкие скончавшегося. На данный момент Натали по-прежнему находится не в Москве, но в скором времени планирует возвращаться.

«Сейчас нужно уезжать обратно. У меня нет столько времени говорить. Тем более нет сил говорить, если честно», - отметила вокалистка в беседе с Пятым каналом.

Кроме того, Натали назвала причину, по которой ушел из жизни Александр. По ее словам, он не смог справиться с последствиями коронавирусной инфекции, с которыми боролся последние два года. Отметим, что тело Рудина было обнаружено на козырьке 23-этажного дома.

Ранее стало известно, какое предсмертное желание было у мужа Натали. О нем рассказал брат певицы, занимавшийся похоронами продюсера.