Удар ниже пояса: Анна Семенович рассказала, как обманывает доверчивых мужчин

Певица Анна Семенович призналась, что использует грудь для манипулирования мужчинами. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Анна всегда славилась большим бюстом и аппетитными формами. Артистка не скрывает, что любит свое тело, поэтому она активно борется с современными стандартами красоты. Семенович носит одежду, подчеркивающую ее фигуру. И это, по словам Анны, способствует при общении с противоположным полом.

Певица призналась, что неоднократно использовала свою привлекательность на свиданиях и деловых переговорах. Анна убеждена: пышные формы помогают ей не только соблазнять мужчин, но и манипулировать ими.

«Использовала ли я грудь в качестве манипуляции и соблазнения? Конечно, и не только грудь», — высказалась знаменитость.

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