37-летняя певица Ольга Бузова слегла из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог знаменитости.

Недавно Ольга вернулась из Турции. По словам артистки, она хотела полноценно отдохнуть и набраться сил перед осенними выступлениями. Однако отпуск не пошел Бузовой на пользу. Вернувшись в Москву, певица слегла из-за плохого самочувствия.

В личном блоге Бузова рассказала о проблемах с голосом. По словам артистки, чтобы восстановиться, она должна несколько дней молчать. Помимо этого, врачи прописали ей все необходимые лекарства.

Ни для кого не секрет, что Ольга — трудоголик и всю себя отдает сцене. Однако на этот раз безоговорочное служение делу сыграло с ней злую шутку. Заболев, Бузова поняла, что ей «нужна пауза» от работы.

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